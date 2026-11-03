Bologna: ancora differenziato per Piccoli ed Enem. Il report

03/11/2026 | 16:59:10

In vista della trasferta di Parma, in programma sabato alle 18:00, il Bologna e Raffaele Palladino non hanno potuto riaccogliere in gruppo De Silvestri, Enem e Piccoli. Il comunicato: “Sono ripresi al centro tecnico gli allenamenti della squadra in preparazione alla trasferta parmigiana: per i rossoblù di Raffaele Palladino attivazione, test ed esercitazioni tattiche. Seduta differenziata per Lorenzo De Silvestri, Jay Enem e Roberto Piccoli”.

Foto: Instagram Piccoli