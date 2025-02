Bocchetti: “Passivo pesante, ma bisogna ripartire”

A parlare, dopo la sconfitta per 5-1 contro la Lazio, è stato il tecnico del Monza Bocchetti. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Bisogna ritrovare l’entusiasmo nel provare le giocate, abbiamo giocato contro una signora squadra che è quarta in campionato. Noi siamo stati poco cattivi e abbiamo concesso troppo a una squadra che ti fa male. Bisogna ripartire chiedendo scusa ai tifosi, dobbiamo ripartire da uomini veri che hanno voglia di giocare e provare quello che i ragazzi sanno fare. Il passivo è pesante, ma bisogna ripartire, non possiamo piangerci addosso. Il cambio di Martins è stata una scelta tecnico-tattica. Stavamo soffrendo troppo a destra e dovevamo cambiare. Mi assumo la responsabilità, mi dispiace per il ragazzo ma non possiamo permetterci di sbagliare nulla. Futuro? Nessun confronto con Galliani, ci sarà ma non c’è alcun problema. Con lui c’è un confronto quotidiano, poi è chiaro che da parte mia dovranno arrivare le risposte. C’è voglia di andare avanti e ripartire dalla garra di domenica prossima che per noi è fondamentale”.

