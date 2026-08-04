Blick (ore 20.07): Djibril Sow a un passo dal Genoa

04/08/2026 | 21:03:07

Come anticipato da Blick Sport alle 20.07, il centrocampista svizzero Djibril Sow (29) sarebbe ormai prossimo al trasferimento dal Siviglia al Genoa. I nove volte campioni d’Italia hanno già un altro giocatore svizzero, Franz-Ethan Meichtry (21), che ha firmato quest’estate. I tre anni a Siviglia, durante i quali il club ha lottato costantemente per non retrocedere, hanno portato il giocatore a maturare l’addio al club spagnolo.