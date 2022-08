Biraghi-Fiorentina, presto l’accelerata per il rinnovo

Cristiano Biraghi sta bene alla Fiorentina e non ha intenzione di lasciarla. Il Nottingham Forest ci ha pensato, ha fatto un sondaggio, ma non siamo andati oltre. Anche perché il club viola, avendo rafforzato la fascia destra con Dodò, non ha intenzione di rinunciare a Biraghi per la corsia mancina. Dopo aver sistemato il contratto di Milenkovic, adesso la Fiorentina cercherà di blindare Biraghi: attuale scadenza 2024, possibile prolungamento con adeguamento che lo porti a guadagnare una cifra non troppo lontana dai due milioni a stagione.

Foto: Instagram Biraghi