Bijol: “È il mio terzo anno qui e sono aperto ad accettare il ruolo di leader”

Bijol difensore dell’Udinese ha parlato a Radio TV Serie A sulla stagione bianconera .

“Sto molto bene, siamo tutti contenti, stiamo lavorando duramente per le prossime partite. È una stagione diversa rispetto a quella dello scorso anno, nessuno vuole ripeterla, siamo cresciuti e speriamo di concluderla nella parte alta della classifica”.

“È il mio terzo anno qua e sto prendendo sempre più responsabilità, non solo in campo ma anche fuori. Anche se non è facile sono aperto ad accettare il ruolo di leader, ma bisogna lavorarci perché nel calcio ci sono molti alti e bassi e come leader non devi pensare alla partita precedente ma devi pensare subito a quella dopo, a come migliorare come squadra e individualmente, perché è questo che porta ai risultati”

“Penso che spetti agli altri decidere quale sia il mio punto di forza. Io sono qui per migliorare, per aiutare i miei compagni e trasmettergli tutta la mia energia. La Champions è un obiettivo per tutti i giocatori, credo di essere pronto, ma vedremo cosa succederà in futuro”.

“Il mister ci sta dando tanto, ha una mentalità diversa rispetto ad altri che hanno lavorato qua ad Udine, molto più offensiva. Abbiamo avuto del tempo per capire ciò che voleva, ma adesso stiamo facendo bene come squadra”

Foto: Bijol instagram