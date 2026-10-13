Biglietti dai 500 ai 1360 euro: Galatasaray-Barcellona diventa la partita più cara della storia del calcio turco
13/10/2026 | 16:48:28
A Istanbul cresce la febbre in vista della super sfida di questa sera contro il Barcellona. I tifosi del Gala, nella notte, si sono recati sotto l’hotel che ospitava i giocatori blaugrana, esplodendo ripetutamente dei fuochi d’artificio con l’intento di disturbare. L’entusiasmo di ricevere la squadra più in forma del momento, comunque, ha messo da parte gli incredibili prezzi dei biglietti dell’Ali Sami Yen, finito sold out in brevissimo tempo. I prezzi, come riportano diversi media turchi, oscillano dai 1360 euro nella tribuna VIP con hospitality, ai 900 euro per la tribuna normale. Il prezzo più basso scende fino a 50 euro per i settori più popolari, posti, però, in lontananza dal terreno di gioco. Una mole di denaro che dovrebbe fruttare al Galatasaray più di 5 milioni di euro, in virtù dei 53.000 biglietti già venduti, collocandola come la partita più cara della storia del calcio turco.
Foto: Sito Galatasaray