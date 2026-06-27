Bielsa: “Muslera ha chiesto la sostituzione. Al calcio uruguaiano non lascio nulla”

27/06/2026 | 11:08:58

Il commissario tecnico della Nazionale uruguaiana Marcelo Bielsa, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro la Spagna. Queste le sue parole:

“La sostituzione di Muslera? Lo ha chiesto lui. Come si è passati dal battere le migliori due anni fa a questo? Collegare ciò che è successo due anni fa con quello che sta accadendo ora è difficile da spiegare. Per quanto riguarda il Mondiale, abbiamo giocato per ottenere sette punti e ne abbiamo conquistati due. Questo è il risultato della mia gestione. Mi è toccato amministrare e guidare un gruppo di giocatori che, pur avendo qualità, non sono riuscito, nonostante il lavoro e l’impegno, a trasformare in una squadra davvero forte. Se cerca delle spiegazioni, anche se credo che non sia questo ciò che vuole, le ripeto: dei sette punti che avremmo meritato di conquistare, ne abbiamo ottenuti soltanto due. Se gli errori sono stati determinanti? Immagini come ci si sente dalla mia posizione, da responsabile di questo percorso dell’Uruguay al Mondiale. Nessuno è disposto ad ascoltare spiegazioni, ed è naturale. Le domande non cercano davvero una risposta, ma vogliono riversare su di me, che sono il responsabile, tutta la delusione per il lavoro che ho svolto. Se però devo fare un’analisi, includo anche gli errori, perché gli errori fanno parte del calcio. Tuttavia, all’interno di una prestazione in cui ci sono stati degli errori, non siamo riusciti a concretizzare una percentuale accettabile delle occasioni da gol create. E anche il rapporto tra i gol subiti e l’effettiva pericolosità degli avversari non è stato positivo: erano reti evitabili. Ma questo fa parte del gioco. Anche in queste circostanze, se analizziamo ciò che le squadre hanno meritato sul campo, avremmo dovuto avere sette punti. Però probabilmente dovrei limitarmi a dire che accetto tutta la delusione che lei, i giornalisti e i tifosi del calcio uruguaiano volete riversare su di me. Cosa lascio al calcio uruguaiano? Io non lascio nulla al calcio uruguaiano. Qualsiasi contributo possa dare un allenatore a un Paese in cui ha lavorato per tre anni non si consolida se non arrivano i risultati. Il quarto posto nelle qualificazioni mondiali non ha avuto valore, il terzo posto in Coppa America nemmeno, e questa prestazione non ha nemmeno bisogno di essere definita. Il mio passaggio non ha lasciato nulla”.

Foto: Instagram Uruguay