Betis, tutti pazzi per Antony. Isco ai tifosi: “Facciamo una colletta per tenerlo”

Al Betis Siviglia tutti pazzi per Antony. Il giocatore, arrivato a gennaio dal, Manchester United in prestito, sta trascinando i biancoverdi. Dopo più di due mesi, sembrano essersene accorti in molti del suo talento, tra tutti Isco, che dopo la vittoria col Siviglia ha voluto elogiare il compagno brasiliano: “Abbiamo notato un cambiamento da quando è arrivato, ci porta molto. Dobbiamo fare una colletta perché resti almeno un altro anno”.

Il prezzo non è stato fissato al momento del prestito, ma sicuramente sarà superiore ai 50 milioni di euro, visto l’esborso dello United per prenderlo dall’Ajax.

Foto: X Betis