Bertola: “Mi dispiace non aver giocato questo inizio di stagione, sono scelte dell’allenatore”

22/09/2026 | 22:35:22

Il difensore dell’Udinese Nicolò Bertola ha parlato a Sky Sport del suo inizio di stagione: “Fisicamente sto bene, mi spiace non giocare ma sono scelte del mister e io le rispetto, cercando di farmi trovare pronto quando mi chiama in causa. Non è stato facile, anche io partivo con un obiettivo diverso. Abbiamo due settimane per allenarci al meglio e farci trovare pronti alla ripresa”.

foto sito udinese