Bernardo Silva: “Quando si è presentato il Real Madrid non ci ho pensato due volte. Non vedo l’ora di lavorare con Mourinho”

03/08/2026 | 22:12:51

Bermardo Silva si presenta al Real Madrid con una video intervista dove parla delle prime impressioni in casa blancos.

Le sue parole: “Non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con Jose Mourinho, di imparare da lui. Sono davvero felice perché è un allenatore che significa molto per il calcio portoghese. Ho guardato tanto le sue squadre, fin da quando ero piccolo e ha portato il nome del Portogallo sempre più in alto. Che emozione il Bernabeu. Ho giocato così tante volte contro il Real Madrid e ho sempre percepito l’importanza del club. È fantastico essere qui, è fantastico poter giocare allo stadio Bernabeu”.

Sulla trattativa: “Con il contratto in scadenza ovviamente diversi club mi avevano approcciato per un contratto, ma quando è arrivato il Real Madrid non ci ho pensato due volte”.

Foto: sito Real Madrid