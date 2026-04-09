Bernardeschi: “Non siamo inferiori all’Aston Villa, ci hanno fatto gol su tre errori nostri”

09/04/2026 | 23:33:38

Federico Bernardeschi ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta del Bologna contro l’Aston Villa: “La verità è che in Europa non puoi permetterti di sbagliare, la verità è questa e fa male. Il Bologna non è assolutamente inferiore a questa squadra, loro hanno fatto tre gol su tre errori nostri. I dettagli sono importanti, devi stare sul pezzo. Non potevamo prendere un gol così al 95′, questo deve farci crescere se vogliamo migliorare, la partita è ancora aperta ma bisogna stare attenti ai dettagli”.

foto x bologna