Bernardeschi: “Nel 2021 siamo stati Campioni d’Europa, va ricordato più spesso. Al Bologna mi sto trovando davvero bene”

12/10/2025 | 16:00:32

L’attaccante del Bologna, Federico Bernardeschi, ha parlato al Festival dello Sport. Queste le sue parole sull’esperienza in Nazionale e sulla nuova avventura a Bologna:

“Mi dispiace che, dopo l’Europeo, non si sia riusciti a proseguire quel percorso: il gruppo meritava molto di più. Per un incidente di percorso non siamo riusciti ad andare avanti nel nostro cammino. Non partecipare al Mondiale ha interrotto tutto ciò di positivo che si era costruito prima. Sembra che la Nazionale italiana faccia schifo da generazioni, ma nel 2021 siamo stati Campioni d’Europa: questo va ricordato più spesso, soprattutto a chi tende a dimenticarlo. La mia scelta di venire a Bologna? Il Bologna è una società seria, con un grande presidente e dirigenti di alto livello. Mi sto trovando davvero molto bene: ringrazio la società e i tifosi per l’accoglienza. Piano piano arriverò: più lavoro, più mi sento bene. Ci sono, e sono davvero felice di essere tornato”.

FOTO: X Bologna