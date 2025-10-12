Bernardeschi: “Io e Italiano siamo molto simili, sono molto felice del rapporto che ho con lui”

12/10/2025 | 17:22:27

L’attaccante del Bologna, Federico Bernardeschi, ha parlato al Festival dello Sport. Queste le sue parole sugli obiettivi in stagione e su Italiano:

“Tornare in Champions? L’asticella è alta, c’è tanta concorrenza e le rivali si sono rinforzate. Ma il Bologna deve consolidare quanto fatto finora. Abbiamo un grandissimo allenatore. Italiano è un martello: molto diretto, tosto, uno che dà tanto. Devi seguirlo, imparare a conoscerlo e stargli dietro. Se lo fai, i frutti arrivano. L’anno scorso hanno vinto la Coppa Italia. Ci stiamo conoscendo; è una persona diretta, come me. Siamo molto simili e sono molto felice del rapporto che ho con lui”.

Foto: X Bologna