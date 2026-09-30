Bernabè: “Rinnovo? Non ne ho ancora parlato con il Parma, è una cosa secondaria”

30/09/2026 | 21:13:13

Intervenuto durante un evento a Parma, Bernabé ha parlato dell’addio di Cuesta e del possibile rinnovo: “Noi come squadra sentiamo la responsabilità perché Cuesta ci ha dato tantissimo. Ci dispiace per lui, è una grandissima persona e gli auguriamo il meglio per il futuro. Adesso inizia un nuovo percorso per noi, lo affrontiamo con entusiasmo e ci mettiamo a disposizione del nuovo allenatore e del suo sta. Rinnovo? Al momento non abbiamo parlato, mi sento bene qua e sono concentrato prima sul mettermi a posto fisicamente e poi aiutare la squadra. Il rinnovo è una cosa secondaria al momento perché ci sono tanti cambiamenti, come l’allenatore. Adesso dobbiamo vincere e questa è la cosa principale”.

Foto: Instagram Parma