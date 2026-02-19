Bernabè: “Parma è casa mia. Io e la mia famiglia qui siamo felici”

19/02/2026 | 20:31:16

Intervistato da Sky Sport, Adrian Bernabé ha parlato della sua annata con il Parma: “Siamo un gruppo giovane e a noi piace giocare bene. A me, personalmente, piacciono anche le partite di attacco e difesa, sono belle da giocare e da vedere. Però serve struttura ed equilibrio, perché siamo una squadra che lotta per mantenere la categoria. In certi momenti devi coprirti di più, perché affronti squadre di grande livello che ti possono far male, come è successo contro la Juve e soprattutto contro l’Atalanta. Con loro abbiamo giocato una partita alla pari, ma hanno una forza offensiva che alla fine ci ha punito. L’ho detto tante volte: questa città mi ha dato tanto e continua a darmi tanto ogni giorno. Ormai è diventata casa mia. Da quando sono arrivato, anche la mia famiglia si sente bene qui, e questo per me conta tantissimo”.

Foto: Instagram Parma