Bergomi punge la Juventus: “Più che l’aspetto tattico, quello che viene fuori dalle ultime due partite è l’aspetto caratteriale” E sulla Roma…

Il campione del mondo nell’82 Bergomi ed oggi commentatore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai per quanto concerne la crisi che sta attraversando la Juventus: “Più che l’aspetto tattico, quello che viene fuori dalle ultime due partite è l’aspetto caratteriale. Manca proprio la Juventus. Ieri i primi tre cambi sono tre difensori. Yildiz trova poco spazio e parliamo di un giocatore che porta la 10 della Juve. Per non parlare di Koopmeiners. Bisogna che il contesto funzioni per esaltare le qualità dei giocatori”. Non solo perché l’ex difensore dell’Inter, ha anche fatto un paragone con quanto succede in casa Roma: “Faccio l’esempio della Roma, facendo anche un mea culpa: pensavo che la costruzione della rosa non fosse corretta, con tanti doppioni. Invece arriva Ranieri, sistema la squadra e adesso sta in campo bene e con tante alternative. Quindi il lavoro dell’allenatore è importante. C’è tempo per la Juve di agguantare questo quarto posto, è una lotta durissima, però gli uomini a disposizione ci sono”.

fonte foto: Bergomi_instagram personale