Beppe Signori: “Quando i tifosi scesero in piazza per trattenermi alla Lazio, valse più di uno scudetto”

Giuseppe Signori è tornato a parlare del suo passato con la maglia della Lazio a Radio Style Lazio, ricordando un avvenimento che lo fece restare in biancoceleste durante una finestra di calciomercato: “Sono sempre grato a chi mi ha sostenuto in ogni momento, bello e brutto, soprattutto a tutti i tifosi della Lazio che scesero in piazza affinché io restassi nella capitale, per me valse più di ogni scudetto”.

Foto: Beppe Signori Instagram