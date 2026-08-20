Bentayeb all’Anderlecht: dalla sorpresa all’affare in chiusura

20/08/2026 | 23:50:55

Tawfik Bentayeb all’Anderlecht: operazione ormai in chiusura. Dall’esclusiva, grande sorpresa del 16 agosto, alla trattativa che è entrata sempre più nel vivo. Ormai siamo ai passaggi formali burocratici, operazione da 4,5 milioni più bonus per l’attaccante marocchino in uscita dall’Union Touarga. Nelle prime settimane di mercato Bentayeb è stato trattato anche dal Genoa che, però, non è riuscito a trovare gli accordi.

foto sito touarga