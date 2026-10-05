Benin, il portiere Dandjinou: “Addio di Messi? Non lo lascerò segnare, dovrà fare di tutto. Spero che diano una sua maglia a ciascuno di noi”

05/10/2026 | 15:31:30

Tra circa 34 ore ci sarà l’ultima partita di Leo Messi con la maglia dell’Argentina. L’avversario scelto dall’AFA, la Federazione calcistica albiceleste, è stato il Benin, nazionale che figura al posto numero 89 del ranking FIFA. Il portiere degli africani, Marcel Dandjinou, in forza al Kruger United, club della prima divisione sudafricana, ha parlato a MARCA dell’emozione di presiedere a una partita così carica di significato: “Per me questa partita è come nessun’altra. Succede solo una volta nella nostra carriera, perché è l’ultima partita di Messi. Ma, state attenti, siamo qui per l’Argentina e per Messi, ma non dobbiamo dimenticare che rappresentiamo anche il nostro paese. Siamo qui per difendere il Benin. Possiamo vincere, pareggiare o loro possono vincere, ma è calcio. Non siamo qui per fare turismo in Argentina, siamo qui per giocare e competere. Sarà una grande giornata nelle nostre vite”.

Su Messi: “Per me è uno dei re del calcio. Siamo cresciuti guardandolo giocare. È uno dei nostri giocatori preferiti. Poter giocare contro di lui ora, sullo stesso campo, è incredibile. Non avrei mai immaginato che potesse succedere, ma martedì succederà. Per me, Leo è una leggenda. Anche se all’ultimo minuto c’è un rigore, se Messi lo tira, cercherò di parare. È calcio. Sì, siamo qui per festeggiare Messi, ma nessuno ci ha detto che dobbiamo dargli un gol. E conoscendo Messi, non devi dargli nulla nemmeno tu. Se vuole segnare, dovrà fare tutto il possibile per farlo. Tutti vogliono la sua maglia. Quindi sarebbe bello se facessero molte maglie e ne dessero una a ciascun giocatore. Perché se solo uno potesse andare a chiedere la maglietta, non credo sarà facile: la vogliamo tutti!”

Foto: Instagram Argentina