Benfica, tentativo concreto per João Félix: offerta da 20 milioni per il 50% del cartellino

10/07/2025 | 10:57:14

Il Benfica vuole riportare João Félix in Portogallo. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, il club di Lisbona starebbe per presentare una proposta da 20 milioni di euro per acquisire il 50% del cartellino dell’attaccante, attualmente di proprietà del Chelsea. Il possibile ritorno a Lisbona, sei anni dopo la storica cessione da 124 milioni di euro all’Atlético, avrebbe un significato sia sportivo che simbolico per il club lusitano. Nonostante l’interesse per Thiago Almada, il Benfica avrebbe messo Félix in cima alla lista degli obiettivi estivi: un colpo che infiammerebbe la tifoseria e darebbe nuova linfa al progetto tecnico per la prossima stagione.

Foto: Instagram Joao Felix