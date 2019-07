Benfica: Tavares, rinnovo fino al 2024 e clausola rescissoria di 66 milioni

Attraverso i propri canali ufficiali, il Benfica ha annunciato il prolungamento del contratto di David Tavares, centrocampista classe 1999 che finora non ha avuto ancora modo di esordire in prima squadra ma che ha totalizzato 8 presenze in campionato con la squadra B. Rinnovo a cifre importanti: nuova scadenza fissata al 2024 e, soprattutto, una clausola rescissoria di 66 milioni di euro.

Foto Twitter Benfica