Benfica, Sudakov accoglie Mourinho: “Un sogno che si avvera poter lavorare con lui”

21/09/2025 | 13:00:15

Il fantasista del Benfica, Heorhij Sudakov, ha parlato a Sport TV, soffermandosi sull’arrivo di Mourinho sulla panchina del club portoghese.

Queste le sue parole: “Non potevo crederci ma è vero, e ovviamente voglio crescere con lui, lavorare sodo ogni giorno. Credo che possiamo raggiungere qualcosa di speciale. Lavorare con José Mourinho è un sogno che si avvera. Ho delle sensazioni fantastiche. Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, compresi i tifosi, che sono stati fantastici nel sostenermi dopo i risultati deludenti. Ora dobbiamo crescere con il nuovo allenatore. Voglio anche ringraziare Bruno Lage: il mio tempo con lui è stato breve, ma importante. Ora abbiamo il nostro nuovo allenatore, José Mourinho, tutti lo conoscono… Non posso che ringraziare tutti i giocatori e i tifosi”.

Foto: sito Benfica