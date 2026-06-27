Benfica, Rui Costa annuncia: “Prenderemo un esterno e un difensore, arriveranno nei prossimi giorni”

27/06/2026 | 19:50:41

Rui Costa, presidente del Benfica, ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi sul mercato del club portoghese: “Per quanto riguarda gli acquisti, sappiamo cosa dobbiamo migliorare. Ci sono posizioni aperte, come quella di difensore centrale, è vero che vogliamo un giocatore più esperto. Quel giocatore arriverà nei prossimi giorni, è già stato concordato e negoziato, tutto è a posto con il giocatore. Stiamo cercando di fare in modo che arrivi il prima possibile, molti club vogliono chiudere l’affare solo il 1° luglio perché l’ aspetto finanziario è già stato definito, noi stiamo cercando di farlo arrivare qualche giorno prima. Prenderemo sicuramente un esterno. Siamo pronti e stiamo osservando per tutti i ruoli. Siamo pronti ad accogliere i rinforzi la prossima settimana, così da poter affrontare una competizione a cui non siamo abituati, con largo anticipo”.

Foto: Instagram Benfica

