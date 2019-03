Benfica, il presidente Vieira: “Joao Felix? Presto alzeremo la clausola. Dopo CR7…”

Il presidente del Benfica, Luis Felipe Vieira, è intervenuto ai microfoni di Tuttosport soffermandosi sul futuro di Joao Felix e Ruben Dias, tra i gioielli più preziosi del club lusitano: “Joao Felix? C’è soltanto una cosa sicura: Felix è uno dei migliori talenti prodotti dal calcio portoghese dopo Ronaldo. Noi, in questo momento, non siamo interessati a cederlo e presto aumenteremo la cifra della clausola. È dotato di una tecnica incredibile, è veloce e anche molto intelligente. E poi è una brava persona, dimostra di avere valori importanti che mi rendono molto orgoglioso. Ruben Dias? Non è né il momento né l’occasione giusta per parlare di queste cose. Si vedrà in futuro, Ruben ha 21 anni e nel suo ruolo è uno dei migliori al mondo. Avrà una carriera brillante e a me piacerebbe diventasse il nostro capitano nei prossimi anni”.

Foto: Twitter ufficiale Benfica