Benevento, Floro Flores: “Le mie sono lacrime spontanee. Rinnovo? Firmerei a scatola chiusa”

06/04/2026 | 18:00:30

Floro Flores ha parlato in conferenza stampa dopo la promozione del Benevento in Serie B: “Non so darmi meriti, io amo fare questo lavoro, lo faccio per vocazione. Vivo per questo lavoro, sogno, ne sono ossessionato. Ogni giorno arrivo al campo col sorriso per il piacere di stare con i ragazzi, credo che il principale merito sia stato questo. Vedere il presidente felice mi dà ancora più gioia. Nel calcio si è perso un po’ di amore, di rispetto per chi investe. Gli farò una statua nel mio giardino, quando ci siamo visti la prima volta mi ha detto ‘Te la senti?’ e non ho esitato un attimo, ho detto ‘Sì’. Ho vissuto un mix unico di emozioni, mi è sempre stato vicino. Mi ha rasserenato tanto, forse ha capito il mio umore da genitore che è. Mi ha sempre chiamato, rasserenato, mi ha dato la forza giusta per affrontare ogni settimana. Spero di regalargli ancora tante soddisfazioni. Le mie lacrime? Sono spontanee. Il rinnovo? Non ne abbiamo parlato, ma io sono pronto a mettere la firma a scatola chiusa, mi interessa solo il progetto. Con Vigorito ci siamo abbracciati, lui mi ha ringraziato, ma sono io che devo farlo con lui, perché mi ha regalato un sogno e solo un folle come lui poteva farlo. Abbiamo realizzato qualcosa di incredibile”.

foto facebook benevento