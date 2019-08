Benedetto saluta il Boca: “Semplicemente grazie”

Il trasferimento di Dario Benedetto dal Boca Juniors all’Olympique Marsiglia si fa sempre più concreto. La conferma dell’addio agli Xeneizes arriva dallo stesso diretto interessato, che sul proprio profilo Instagram ha salutato i propri tifosi con un “Semplicemente grazie“. Il Pipa aveva parlato anche ieri alla redazione argentina di Fox Sports, alla quale aveva dichiarato: “Sono triste, quello che ho vissuto al Boca non lo vivrò mai più. Non ho dubbi che tornerò qui. Se non sarà come giocatore, sarà da tifoso. Non fosse stata un’offerta di un importante club europeo, non me ne sarei andato“.

Foto Boca Juniors Twitter