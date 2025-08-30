Ben Seghir, accordo tra Bayer Leverkusen e Monaco: affare da 30 milioni

30/08/2025 | 11:30:50

Ben Seghir pronto a lasciare il Monaco. Il club del Principato ha raggiunto un accordo con il Bayer Leverkusen nella notte per il trasferimento del giovane attaccante. Il marocchino porterà una bella cifra nelle casse dei monegaschi, secondo quanto riportato da Footmercato. Accordo tra i due club avvenuto intorno ai 30 milioni di euro, bonus inclusi. L’ASM tratterrà anche una percentuale sul valore di rivendita dell’accordo. Inutile l’assalto del Chelsea, che avrebbe provato a strappare l’attaccante al Monaco, ma quando ormai la trattativa con il Leverkusen era definita.

Foto: Instagram Monaco

