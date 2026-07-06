Beltran saluta la Fiorentina: “Ho dato sempre tutto, da oggi avrete un tifoso in più”

06/07/2026 | 19:05:26

Beltran saluta la Fiorentina, il messaggio sui social: “È arrivato il momento di salutarci. Voglio ringraziarvi per avermi aperto le porte dell’Europa, per avermi fatto sentire come a casa e per avermi aiutato a crescere come persona e come calciatore. Insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili e anche altri più difficili, ma sempre con la consapevolezza di aver dato tutto in campo. Grazie al Presidente Rocco e alla sua famiglia, a Joe Barone e alla sua famiglia, e a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a rendere la Fiorentina sempre più grande. Grazie a tutti i miei compagni di questi anni, che sono stati come una famiglia, e a tutto lo staff medico, che è stato un punto di riferimento fondamentale nella quotidianità. Grazie Firenze, da oggi sarò un tifoso in più come voi, vi auguro il meglio, sempre”.

Foto: Instagram Beltran