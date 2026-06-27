Beltran-River Plate, la trattativa si sta sbloccando: fumata bianca più vicina

27/06/2026 | 19:10:56

Beltran e il River Plate si avvicinano, come riportato da fonti argentine. La trattativa che dovrebbe portare l’attaccante della Fiorentina nel club argentino si sta sbloccando. Un segnale che lascia pensare a una possibile accettazione della destinazione da parte proprio dell’ex River Plate dopo lo stallo del primo momento. Dopo diversi giorni di dialoghi, il club toscano e quello argentino hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore argentino che è pronto a tornare in patria.

Foto: Instagram Beltran