Belotti: “Un pareggio in casa non è un buon risultato. Mi mancava troppo il gol”

Andrea Belotti ha parlato a Dazn dopo il 2-2 contro la Salernitana.

Queste le sue parole: “Mancava tanto essere me stesso, lo scorso anno ho avuto una stagione molto difficile e sicuramente non sono mai stato al 100%. Quest’anno è diverso e so che posso essere di grande aiuto. Alla fine non siamo riusciti a vincere e c’è grande rammarico”.

Sui gol: “La società e il mister stanno valutando, quando scendo in campo devo dare il massimo per aiutare la squadra”.

Cosa portate a casa da questo pari? “Quando pareggi in casa davanti ai nostri tifosi non è mai un bel risultato, c’è tanto da lavorare e migliorare. Abbiamo subito due gol, potevamo fare qualche gol in più e le partite si devono vincere soprattutto in casa”.

Ti sei prefissato un obiettivo di gol? “Fare più gol possibili per la Roma, servono per portare a casa i punti”.

Foto: Instagram Roma