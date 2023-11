Belotti: “È la partita della vita per noi, vogliamo prenderci il primo posto”

Andrea Belotti, attaccante della Roma, ha parlato dell’importanza della sfida contro lo Slavia Praga, valevole per il primato matematico del girone, ai microfoni di Sky Sport: “Il significato della sfida? Concordo con le parole del mister, è la partita della vita. Se riusciamo a qualificarci come primi nel girone ci eviteremmo le due partite dello spareggio. E’ la partita della vita per noi, ma anche per loro. Speriamo bene.”

Poi ha proseguito: “Intesa con Lukaku? Nelle partite che ho fatto con lui mi sono trovato bene. Siamo diversi, ma sappiamo che quando andiamo in campo dobbiamo tutti essere utili alla causa, mettendoci a dispoiszione tutti insieme. Giociamo in 11, ma anche con chi entrerà alla panchina: servirà l’aiuto di tutti, non solo di Romelu. Il mio rendimento? Lascio parlare gli altri. Io so che quando entro in campo devo fare bene e aiutare la squadra nei gol e negli assist: voglio migliorare questo score già da stasera”

Foto: Instagram Roma