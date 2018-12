Belotti: “Derby, abbiamo spirito carico e buone sensazioni. Un onore giocare contro CR7”

Intervistato da Torino Channel, Andrea Belotti, attaccante e capitano del Torino, ha parlato del derby in programma sabato sera contro la Juventus: “Il pareggio di Milano ci ha lasciato buone sensazioni, abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo messo sotto il Milan, abbiamo consapevolezza nei nostri mezzi e sappiamo che se giochiamo così contro tutti possiamo sempre giocarcela contro ogni squadra. La settimana del derby? Lo spirito è carico. Ogni giocatore è concentrato, pronto per questa partita. Tutti sappiamo quanto è importante questa partita, sia noi che i tifosi. Io come la vivo? Anche io sono carico, concentrato. Voglio arrivare a quella partita. Ronaldo? Un campione, il giocatore più forte al mondo, sarà un onore giocare contro di lui, ma si deciderà sul campo. Sappiamo che giocatore è. La forza di questo Torino è il gruppo, ci si aiuta tutti e 11, se giochiamo da gruppo vero possiamo fare bene”.

Foto: sito ufficiale Torino