Belotti: “Da grande voglio fare l’allenatore. Ecco chi è il mio giocatore preferito”

Andrea Belotti si racconta. L’attaccante del Torino ha risposto ad alcune domande sul sito ufficiale del club granata, ecco i passaggi più significativi: “Da grande voglio diventare allenatore. L’onestà intellettuale è la prima cosa che si ricerca in un tecnico. Il mio principale pregio è l’altruismo, la qualità migliore di un calciatore è la disciplina, quella di un uomo è la sincerità. Fin da piccolo ho sempre giocato a calcio mi faceva stare bene e sentire vivo. La materia preferita a scuola? La matematica. La delusione più grande? La mancata qualificazione al Mondiale del 2018. La partita che porto nel cuore? La vittoria in rimonta contro il Sassuolo per 3-2. Il mio giocatore preferito Shevchenko”.

Foto: Twitter ufficiale Torino