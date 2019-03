Belotti: “Crediamo all’Europa ma teniamo i piedi per terra”

Autore di una doppietta che ha dato la vittoria al Torino contro il Frosinone, Andrea Belotti ha parlato così nel post-gara: “Ho segnato la scorsa settimana e siglato una doppietta oggi. Voglio continuare così, con continuità anche nelle prossime gare. Sono contento perché la bella rovesciata di oggi ci ha permesso di portare a casa i tre punti. Sinceramente un po’ di rammarico c’è perché potevo segnare anche la terza rete sul finire di partita, ma ho sbagliato. Però torniamo a casa felici per questi tre punti”. Tre punti che lasciano il Torino sempre più in corsa per un posto in Europa: “Ci crediamo, ma dobbiamo pensare ad una partita alla volta tenendo i piedi per terra. Lavoriamo giorno dopo giorno per migliorarci e provare a vincere tutte le partite che rimangono. I tifosi? Lo avevo già sottolineato con il Chievo la settimana scorsa, sono stati il nostro dodicesimo uomo. Anche oggi erano tantissimi: nonostante la trasferta lontana il settore ospiti era pieno e ci hanno incitati tutta la partita. Per noi è stato un motivo di carica in più”.

Foto: Sito Torino