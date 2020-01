Belotti: “Contento per la vittoria. La mia doppietta? È stato bravo anche Sirigu. Ora continuiamo così”

Andrea Belotti, attaccante del Torino, ai microfoni di DAZN ha parlato al termine della sfida con la Roma: “Ho fatto 85 gol come Ossola? Una grande emozione eguagliare un campione. Devo continuare a lavorare. La mia doppietta è stata frutto della prestazione della squadra, Sirigu ha fatto grandissime parate. Tutti hanno dato l’anima, vincere qui a Roma non è una cosa facile. Dobbiamo continuare su questa strada. Sappiamo comunque in trasferta le squadre davanti a loro pubblico provano a dare qualcosa in più, è una cosa in cui abbiamo cercato di lavorare soprattutto perché nel girone d’andata non è andato tutto bene”.