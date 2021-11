Belotti: “C’è tanta amarezza. Bisogna fare un po’ di mea culpa non solo in questa partita”

Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “C’è da fare un po’ di mea culpa non solo in questa partita. E’ un momento così dove la palla non vuole entrare. Anche oggi abbiamo avuto un po’ di occasioni ma la palla non entrava. Qua era difficile fare gol ma noi abbiamo avuto qualche occasione ma non ci siamo riusciti. Questa squadra ha avuto tanti infortuni, tanti subentri. E’ segno che tutti dobbiamo recuperare energie perchè a marzo c’è da prendersi la qualificazione”.

FOTO: Twitter Italia