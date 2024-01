Belotti: “Abbiamo toccato il fondo, possiamo solo risalire. Futuro? Resto, nessuno mi ha detto di andar via”

Andrea Belotti, attaccante della Roma, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta con il Milan.

Queste le sue parole: “È chiaro che siamo in un momento di difficoltà. Quando vieni da determinate sconfitte non c’è mai serenità e felicità. Veniamo da un derby perso ed è normale che c’è frustrazione per come è andata. Oggi la squadra è andata in campo con un un’organizzazione buona e stavamo anche facendo la partita. Poi è chiaro che quando prendi il gol ti spezza. Dopo il secondo gol poi ci siamo rialzati e avevo la sensazione che l’avremmo pareggiata”.

Sul calendario: “Si, siamo in un momento dove anche i piccoli dettagli ci costano il risultato. Ora la miglior cosa da fare è compattarsi con il gruppo e lavorare. Quando hai una settimana per preparare la partita è tanta roba, hai tutto il tempo prepararti fisicamente e mentalmente. Forse adesso abbiamo toccato il fondo e più in basso di così non si può andare. Per me siamo una squadra complessivamente forte. Certo, che quando ti manca Paulo non hai un altro giocatore con le stesse caratteristiche e devi cambiare modo di giocare. Però a livello complessivo siamo una squadra forte con grandissime qualità. Una squadra con questo potenziale non può stare in quelle posizioni di classifica”

Come mai avete fatto una prima metà di stagione sotto il vostro potenziale? “Come ho detto prima, spesso i piccoli dettagli a cui magari non fai attenzione ti fanno perdere le partite. È un momento in cui le cose stanno girando nel verso storto, ma magari basta quella scintilla che ti fanno riprendere la strada”

Resti a Roma? “Al momento si. Non mi ha detto niente nessuno se devo andare via”

Foto: Instagram Roma