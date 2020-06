Belotti, 5ª stagione di fila in doppia cifra: “Volevo farmi perdonare il rigore sbagliato”

Andrea Belotti è tornato al gol. L’attaccante, con la rete che ha permesso al Toro di battere l’Udinese, è andato in doppia cifra di gol nelle ultime 5 stagioni in Serie A (unico giocatore a riuscirci). Il Gallo, dopo il match, ha parlato c0sì: “Era da un po’ che non facevo gol, purtroppo è capitato questo periodo ma sapevo che dovevo stare tranquillo e continuare a lavorare. Contro il Parma ho anche sbagliato il rigore calciandolo male. Per questo ci tenevo ancora di più a fare gol e a far vincere la mia squadra”.

Foto: Twitter ufficiale Torino