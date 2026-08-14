Bellingham: “Con Mourinho già ottimo feeling. Il Mondiale mi ha dato consapevolezza”

14/08/2026 | 22:09:38

Jude Bellingham, giocatore del Real Madrid, ha parlato ai canali ufficiali del club sulla stagione che sta partendo.

Le sue parole: “Sono molto felice di essere tornato con i miei compagni di squadra e con il nuovo allenatore. I Mondiali sono stati una grande esperienza per me e i miei compagni dell’Inghilterra, ma sono pronto a tornare e competere con i miei compagni del Real Madrid. Spero che possiamo vincere”.

Mourinho? “Sento di avere già un buon rapporto con lui, ed è un sogno per me lavorare con un allenatore come Mourinho. Ho avuto solo un’occasione per vederlo, ma sono molto emozionato di scoprire com’è”.

Il pre-campionato? Corro molto con il caldo e gioco molto a calcio con i miei compagni. È dura, ma è bello divertirsi. Mi piace molto questo tipo di duro lavoro”.

Foto: Instagram Birmingham