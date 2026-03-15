Bella Lazio e poco Milan: biancocelesti avanti con merito 1-0 all’intervallo (Isaksen)
15/03/2026 | 21:34:14
La Lazio conduce 1-0 a fine primo tempo contro il Milan. Decide Isaksen.
Il Milan sembra avere campo nei primi minuti, con una buona intensità di gioco. Ma la Lazio quando riparte fa paura negli spazi. Al 25′ la prima grande chance. Taylor va colpire la traversa dopo una bella azione.
Al 27′ il gol della Lazio. Marusic imbecca in profondità Isaksen, errore di Estupinian, Isaksen fulmina Maignan. Lazio avanti con merito. Al 36′ occasione ancora per la Lazio. Maldini in profondità scatta davanti a Maignan ma è meno lucido di Isaksen e il portiere salva.
Il primo tempo si chiude 1-0 per la Lazio avanti con merito.
Foto: sito Lazio