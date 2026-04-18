Bella Lazio al Maradona: è 1-0 contro un pessimo Napoli. Milinkovic-Savic para un rigore a Zaccagni

18/04/2026 | 18:50:08

Concluso il primo tempo al Maradona tra Napoli e Lazio. Un pessimo Napoli è meritatamente sotto 1-0 contro la Lazio, che sta giocando un primo tempo esemplare. Nemmeno 6 minuti di gioco e la Lazio passa in vantaggio a Napoli, gelando il Maradona. Imbucata di Zaccagni per Taylor, cross per Cancellieri che fa 1-0 anticipando Spinazzola.

Il Napoli non riesce a reagire, anzi, sbanda paurosamente in difesa. Ne approfitta Noslin al 31′ dopo un errore di Buongiorno, l’attaccante viene steso da Lobotka in area. Rigore e giallo per il centrocampista. Zaccagni sbaglia un calcio di rigore, ipnotizzato da Milinkovic-Savic, per poi mandare alta la ribattuta. Il Napoli cerca di chiudere avanti il primo tempo ma è abulico e il Maradona fischia all’intervallo. Lazio avanti con merito.

Foto: sito Lazio