Belghali: “Ho rifiutato un’offerta per giocare in Qatar, volevo giocare in Europa”

28/09/2026 | 21:10:17

L’esterno del Torino Belghali ha concesso un’intervista ai canali ufficiali granata: “Spero di avere un impatto sulla squadra e di aiutare i compagni a migliorare ogni settimana: è questo il mio obiettivo personale per questa stagione, voglio fare lo stesso che ho fatto l’anno scorso a Verona. Quando ero infortunato al Mechelen ho ricevuto un’offerta per andare in Qatar. Non è mai stato il mio sogno e volevo anche giocare per l’Algeria. Quindi volevo davvero rimanere in Europa per fare una buona carriera, fare molti progressi nella mia carriera. Quindi ho rifiutato l’offerta, sì”.

Foto: Sito Torino