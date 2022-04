Bel colpo del Verona: Ceccherini e un autogol di Koopmeiners condannano Gasp (2-1). Primo gol per Scalvini

È terminata qualche istante fa la gara della Gewiss Arena tra Atalanta e Verona, terminata 2-1 per gli ospiti. Successo prezioso per i veneti, a coronamento di una gara super. Ennesimo crollo per la squadra di Gasperini, che dice così probabilmente addio all’Europa.

Un primo tempo molto divertente, con Faraoni e Caprari che hanno colpito i legni della porta di Musso. Al 37′ Zapata è andato vicinissimo al vantaggio, ma è Ceccherini a colpire al 45′ su azione d’angolo. Nella ripresa l’Hellas subito trova il raddoppio, con uno sfortunato autogol di Koopmeiners dopo un grande salvataggio di Musso su Tameze. All’81’ terzo palo con Lasagna. Sul ribaltamento di fronte primo gol in carriera per Scalvini, che premia un assist di Zappacosta. Nonostante gli sforzi offensivi dei bergamaschi il risultato finale premia gli uomini di Tudor.

FOTO: Sito Hellas Verona