Bayern, strappo muscolare per Neuer. Starà fuori tre settimane

16/02/2026 | 13:30:49

Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, si è procurato uno strappo muscolare al polpaccio sinistro e sarà costretto a uno stop temporaneo. La notizia è stata confermata dal Bayern Monaco ieri sera; un problema che arriva in un momento delicato per i bavaresi, visto che tra due settimane è in programma il big match contro il Borussia Dortmund, primo inseguitore in classifica a sei punti di distanza. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, Neuer dovrà stare fermo almeno tre settimane, saltando quindi con certezza il “Klassiker”.

Foto: sito Bayern