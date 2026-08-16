Bayern, paura per Musiala. Sviene in campo durante un’amichevole

16/08/2026 | 16:47:28

Attimi di paura nel corso di Bayern Monaco-Lipsia, gara amichevole interrotta da un malore accorso a Jamal Musiala. Il centrocampista offensivo dei bavaresi, si è accasciato sul campo dopo aver perso conoscenza. Ad accorgersi del malore è stato il neo compagno di squadra Ismael Saibari. Per fortuna il ragazzo ha ripreso conoscenza subito dopo. Musiala era sceso in campo non al meglio della condizione, avendo infatti accusato vertigini e febbre prima del fischio d’inizio che probabilmente, con lo sforzo fisico, hanno portato al malore e allo svenimento. Una volta ripreso, il giocatore ha lasciato il campo accompagnato dagli applausi del pubblico e di entrambe le squadre. Il ds del Bayern, a fine gara, ha confermato che Musiala sta bene e c’è stato solo un grande spavento.

Foto: Instagram Bayern