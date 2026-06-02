Bayern Monaco, scatto per Saibari. Accordo con il centrocampista, si cerca l’intesa con il PSV

02/06/2026 | 22:21:10

Ismael Saibari è sempre più vicino al Bayern Monaco. Il centrocampista marocchino ha disputato una stagione super con 19 gol e 9 assist in 37 partite con il club olandese. Questo gli è valso il titolo di miglior giocatore dell’Eredivisie in questa stagione e, cosa ancora più importante, ha attirato un notevole interesse da parte di altri club quest’estate. L’accelerata decisiva però arriva da parte del Bayern Monaco, nelle ultime ore è stato raggiunto un accordo con il giocatore per un contratto fino al 2030. Si cerca ora l’intesa con gli olandesi. Lo riporta Footmercato.

Foto: Instagram PSV