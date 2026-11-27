Bayern Monaco, Kompany blinda lo spogliatoio verso l’Amburgo: “Ci mancano 130 gol, ma ora l’unica superstar è la squadra”

27/11/2026 | 10:41:27

Vincent Kompany prova a tenere il Bayern Monaco lontano dalle tensioni interne e dalle discussioni legate alle dichiarazioni di Joshua Kimmich. Alla vigilia della sfida contro l’Amburgo, l’allenatore belga ha preferito concentrare l’attenzione esclusivamente sul campo, evitando di alimentare ulteriormente il caso. Sul caso Kimmich e sulle tensioni interne, Kompany ha dichiarato: “Non riguarda tutti. C’è una priorità assoluta ed è Bayern contro HSV. Questo è ciò che conta. Dobbiamo lottare affinché la squadra sia pronta per vincere la partita. Questo richiede energia e non resta molto tempo per altro. Mi dispiace, purtroppo non posso aiutarvi su questa storia”. Il tecnico è tornato sull’argomento anche quando gli è stato chiesto un nuovo commento sulle parole del capitano: “Non posso aiutarvi. Nella mia testa c’è solo la partita contro l’Amburgo. Se non sei tu il primo a dare l’esempio in questo, non riuscirai a trascinare nessuno a mantenere la concentrazione”. Kompany ha poi affrontato il tema delle assenze, in particolare quella di Michael Olise e dell’emergenza nel reparto offensivo: “Ci mancano 130 gol. Quando tutte le superstar non ci sono, resta soltanto una superstar: ed è la squadra”. Un messaggio chiaro anche sulla risposta che il Bayern dovrà dare sul terreno di gioco: “Quando scendi in campo con gli scarpini ai piedi: questa è la risposta più forte che abbiamo nello sport. E allora qualche squadra sarà sfortunata”. Sulla gestione mentale del gruppo e sulla necessità di non farsi condizionare dalle vicende esterne, l’allenatore ha aggiunto: “Bisogna prima di tutto dimostrarlo alla squadra con l’esempio. Per me non è difficile, l’ho fatto per tutta la mia carriera. Se qualche giocatore ne resta condizionato, speriamo che grazie al nostro modo di gestire la situazione cambi tutto molto rapidamente”. Infine, Kompany ha parlato della corsa al titolo, ribadendo la fiducia nella propria squadra: “Sono sempre pronto a una lotta serrata per il titolo. Nei nostri pensieri conta soltanto ciò che facciamo noi”.

Foto: x Bayern Monaco