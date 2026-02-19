Bayern, è attacco agli agenti sportivi: “Non tollereremo più che siano i procuratori a dettare le regole del gioco”

Il Bayern Monaco, per voce del presidente onorario Uli Hoeness, sembra intenzionato a dichiarare guerra ai procuratori dopo la conclusione delle trattative per il rinnovo di Dayot Upamecano.

“Metteremo tutta la questione degli agenti al centro alla discussione. – ha dichiarato l’ex calciatore alla Bild – E non tollereremo più che siano gli agenti a dettare le regole del gioco”.

Un duro attacco a una categoria che sta sempre più prendendo potere nel mondo del calcio.