Bayer Leverkusen, idea Benzema per l’attacco

15/09/2026 | 11:15:43

Possibile ritorno in Europa per Karim Benzema, ci pensa il Bayer Leverkusen secondo quanto riportato da Fichajes.net. Il centravanti avrebbe parlato con Moussa Diaby e Lucas Vázquez, entrambi attualmente in rosa al Bayer Leverkusen, per raccogliere informazioni di prima mano sulle condizioni sportive del progetto dei tedeschi. L’ex Real Madrid ha lasciato l’Al Hilal dopo sei mesi, il club saudita ha ufficializzato il 31 agosto la rescissione consensuale del contratto, al termine di un’avventura da 16 presenze, 10 gol.

foto x al hilal