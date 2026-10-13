Baturina: “Sono stato malato e ho perso un po’ di ritmo. Ora sono tornato al massimo”

13/10/2026 | 22:01:03

Le parole di Baturina in conferenza stampa: “Dalla gara mi aspetto di giocare un bel calcio tra due grandi squadre, che vedremo domani. Possiamo vincere con la mentalità che abbiamo. Penso che quasi a tutti piaccia giocare nel Como. Si vede dalle nostre partite. Mi sento bene in campo, con tanta libertà e alle volte non piace al mister. Per 2-3 settimane è stato strano, sono stato malato, ho perso un po’ di ritmo. Ora sono tornato al massimo, ho giocato contro la Roma 15 minuti”.

foto x como